Trend Bisnis di Era Digital

Memahami Manajemen Resiko

Informasi Digital Mudah dan Cepat Didapatkan

Pelajari prinsip-prinsip pemasaran online dalam 11 modul video tersebut dan terapkan pada segala jenis usaha atau bisnis online Anda.

Berbisnis.. why not? Setiap orang tidak asing dengan istilah bisnis. Sebab baik itu anak muda ataupun orang tua, semua ingin berbisnis. Ragam dan jenis bisnis pun ada banyak, ada bisnis yang memerlukan modal yang besar, seperti bisnis properti dan ada juga bisnis yang hanya memerlukan sedikit modal, misalnya Dropship bisnis.Diseperti sekarang, semua bisnis akan selalu terhubung dengan yang nama teknologi, mulai dari teknologihingga. Kesempatan yang luar biasa ini, banyakmulai menjamur dimana-mana dengan menawarkan jasa mereka dengan bumbu marketing yang menggoda setiap customer yang memiliki kebutuhan di bidang usaha online.Berbagai model bisnis yang bertebaran dimana-mana harusnya bisa menjadi opsi yang baik bagi calon pebisnis. Namun, saking banyaknya penawaran bisnis yang bermunculan, calon pebisnis sering malah bingung, bingung untuk menentukan bisnis manakah yang seharusnya diikuti dan ditekuni. Bagaimana tidak, setiap bisnis pasti akan menawarkan iming-iming keuntungan yang wah. Ingin bisnis ini untungnya ok, ingin bisnis itu untungnya juga ok. Lalu bisnis mana yang harus dipilih? Pertanyaan inilah yang menjadikan calon pebisnis banyak yang tidak mengambilKali iniakan membahas untuk lebih memahami perkembangan bisnis di era digital.Faktor lain yang membuat calon pebisnis enggan menekuni bisnis adalah karena takut pada resiko. Disamping benefit yang ditawarkan, tentu setiap bisnis juga memiliki resikonya masing-masing. Rumusnya sederhana, “semakin menguntungkan suatu bisnis, maka resikonya akan semakin besar”. Salah satu contoh bisnis yang paling menguntungkan dan bersiko menurut beberapa ahli adalah Bisnis Forex trading. Fakta membuktikan bahwa diantara 10 orang trader (Pemain trading forex), hanya ada satu yang akan sukses, sedangkan sembilan sisanya akan gagal.Lalu yang menjadi persoalan adalah apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir resiko? Dengan cara pintar dalam Manajemen Resiko. Anda tidak perlu kuliah manajemen untuk bisa menerapkan manajemen resiko, Anda hanya perlu belajar dan praktek. Inti dalam manajemen resiko adalah Mamahami Resiko sebelum Menginginkan Profit.Dalam dunia perbank-an, manajemen resiko sangat diagungkan. Buktinya, setiap nasabah harus memahami konsep “Rugi dan Untung”. Ingat ya, rugi dan untung bukan untung dan rugi. Jadi, pahami terlebih dahulu resiko yang akan Anda hadapi sebelum berfikir ingin mendapatkan profit.Di tahun 2017 ini dan tahun-tahun berikutnya, internet semakin mendarah daging pada setiap individu. Kapanpun dan dimanapun selalu ada saja aktifitas yang mewajibkan setiap orang untuk terkoneksi dengan internet, penggunaan Sosial Media seperti Facebook, Instagram, browsing di Google, dan sebagainya. Ditambah lagi penggunaan smartphone untuk kebutuhan sehari-hari semakin jamak saat ini. Tentu, hal yang dicari para pengguna internet ini adalah informasi.Informasi yang dicari bisa berupa tulisan, foto ataupun video. Semua yang ada di internet merupakan informasi. Facebook menawarkan informasi yang dibungkus dengan nama status, Twitter dengan nama tweet, dan lain sebagainya. Apapun yang kita lakukan sekarang tidak terlepas dari informasi. Media menuju sumbernya hanya satu, yaitu Internet.Melihat keadaan ini, seharusnya kita sudah tahu bahwa masyarakat sekarang telah menjadi masyarakat yang haus akan informasi. Dari mulai informasi seputar olah raga, pendidikan, otomotif, atau informasi lainnya. Tidak peduli dari mana sumber informasi itu diperoleh masyarakat akan selalu suka.Seorang pebisnis akan melihat bahwa ini merupakan suatu kesempatan emas. Di tahun 2017 dan tahun-tahun mendatang masyarakat sangat suka mencari informasi via internet. Maka informasi bisa dikatakan sebagai suatu produk yang memiliki prospek jual yang sangat baik. Bagaimana jika kita yang menjadi produsennya? Tentu yang dimaksud dengan produsen di sini adalah produsen informasi. Jadi tugas kita di sini adalah memproduksi informasi yang bermanfaat kepada audiens secara terus menerus.Ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk berbisnis informasi. Anda bisa menjadi kontributor di situs-situs ternama di Indonesia seperti kompas dan detik, atau situs yang lain. Intinya, tugas kita adalah memberikan informasi kepada pembaca. Namun kita juga harus tahu, apa yang kita tulis merupakan tanggung jawab pribadi.Jika Anda ingin berbisnis informasi secara pribadi, maka Anda bisa memanfaatkan blog atau website sebagai tempat berbagi informasi sesuai dengan minat dan keahlian. Update secara rutin konten di situs atau blog Anda agar ke depannya situs tersebut memiliki banyak visitor loyal. Setelah ramai pengunjung, Anda bisa menawarkan slot iklan.Jika ada pihak yang berminat untuk memasang iklan ke blog atau website Anda maka ini akan memberikan keuntungan tersendiri. Anda bisa mematok harga pasang iklan perbulan sesuai yang diinginkan, bisa Rp 100 ribu, Rp 200 ribu, mungkin minimal Rp 10 juta/ bulan jika website Anda terkenal. Atau jika Anda memiliki jasa yang dijual, silahkan pasang saja di situs Anda. Salah satu contoh situs yang berbisnis informasi adalah detik (menawarkan slot iklan) dan lintas.me (publisher Google Adsense).Memang pada akhirnya kita akan dituntut untuk menawarkan produk kepada para konsumen. Namun satu hal yang harus kita ketahui adalah bahwa semua ini berawal dari informasi. Jadi, bisnis informasi digital sangat cocok diterapkan pada tahun 2017 dan seterusnya karena bisnis ini adalah model bisnis baru yang modern dan menjanjikan.Bagi Anda yang ingin ambil bagian untuk berbisnis di era Digital ini, ada baiknya ikuti tutorial :Semoga Bermanfaat!