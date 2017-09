FACEBOOK MARKETING TOOLS ; Omzet Meroket Hanya Dengan Facebook

Lebih Cepat Promosi di Grup Facebook dengan Facebook Multi Tools

Dengan lebih dari satu milyar pengguna aktif setiap bulannya, Facebook dapat menjadi platform terbaik untuk melangsungkan digital marketing. Terlebih, Facebook memiliki fitur “grup” di mana Anda bisa bertemu atau menghimpun orang-orang dengan kesamaan tertentu dalam satu arena.Hal ini memungkinkan Anda untuk mempromosikan brand atau suatu produk ke target yang lebih spesifik.Terlebih, Facebook memiliki fitur “grup” di mana Anda bisa bertemu atau menghimpun orang-orang dengan kesamaan tertentu dalam satu arena.Namun, bagaimana jika Anda tergabung dalam puluhan grup di mana satu grup terdiri dari ratusan anggota? Apakah Anda harus melakukan promosi satu per satu ke ratusan pengguna Facebook tersebut? Tentu tidak.Anda hanya memerlukan perangkat yang tepat untuk mempercepat proses promosi.Facebook Multi Tools (FMT) adalah sebuah add-on untuk Mozilla Firefox yang dibuat khusus untuk mempercepat pekerjaan Internet Marketing (IMers) secara jauh lebih mudah.Jadi, untuk bisa menggunakan Facebook Multi Tools, browser yang Anda pakai haruslah Mozilla Firefox. Pada dasarnya, FMT merupakan sebuah perangkat untuk memudahkan Anda melakukan digital marketing di Facebook.Dengan menggunakan FMT, Anda bisa mengirim pesan promosi ke semua teman di Facebook secara serempak atau mengirim posting di wall teman-teman Anda. Bagi yang tergabung dengan banyak grup di Facebook, FMT akan sangat membantu Anda dalam melakukan digital marketing ke seluruh grup tersebut, terlebih jika setiap grup terdiri dari ratusan anggota.Anda tidak mungkin mengirimkan pesan promosi ke masing-masing orang, bukan? Hal tersebut tentu akan sangat menguras waktu dan tenaga. Namun, dengan FMT, Anda cukup melakukan setting delay, tulis pesan yang akan dikirim atau posting, lalu pilih grup yang ditarget. Benar-benar praktis dan efisien. Dengan begitu, Anda bisa menggunakan waktu luang untuk fokus pada hal-hal lain yang lebih menyita perhatian.Anda bisa langsung mencoba 20 fitur andalan yang diusung oleh perangkat satu ini, yaitu:• Cancel friend request – membatalkan permintaan eprtemanan yang sudah lama tidak diterima oleh target.• Delete my friends – menghapus teman berdasarkan filter jenis kelamin. Anda bisa menggunakan fitur ini jika membutuhkan list teman baru.• Remove member grups – menghapus member grup dengan cepat dan mudah.• Graph username or UID – mengambil username/UID dari data like, comment, share, dan anggota grup disertai dengan filter jenis kelamin.• Auto post wall friend – mengirim pesan ke wall teman secara mudah, dilengkapi dengan pengaturan delay dan random pesan.• Accept friend requests – menerima lebih dari 50 permintaan pertemanan setiap harinya hanya dengan satu klik.• Auto pokes – mencolek semua teman Facebook hanya dalam hitungan detik.• Claim grups as admin – mengambil alih posisi admin di semua grup yang Anda miliki. Fitur ini hanya berlaku pada grup yang tidak punya admin.• Extrak IDs friends target – mengambil IDs teman dari target. UID yang diambil hanya UID teman yang bisa di-add.• Update status one click – update status akun cloning bisa dilakukan hanya dalam sekali klik.• Reject friend requests – menolak permintaan pertemanan dari banyak orang hanya dengan sekali klik.• Auto join groups – memudahkan Anda untuk bergabung ke banyak grup hanya dengan memasukkan keyword.• Transfer grup – transfer semua grup yang dimiliki akun A ke akun B, tetapi kedua akun harus berteman terlebih dulu.• Auto inbox friends/LIST – memudahkan Anda untuk berkirim pesan inbox ke seluruh teman atau list.• Auto leave groups – keluar dari beberapa grup sekaligus dengan mudah.• Add friends by list IDs – add teman dengan list IDs yang sudah Anda siapkan, membuat proses add teman lebih tertarget.• Invite friends to groups – invite beberapa teman Anda ke grup yang telah ditentukan secara cepat dan mudah.• Invite friends like page – invite semua teman• Auto post all groups – mengirim posting link, gambar, dan teks ke semua atau beberapa grup untuk memudahkan promosi.• Auto create FP – membuat page hanya dengan memasukkan nama page dan setting delay.Cara MendapatkanFacebook Multi ToolsPenasaran ingin mencoba kehebatan FMT? Anda bisa langsung mengunjungi situs resminya.Hanya dengan Rp 468.000, Anda sudah bisa memasang FMT di browser Mozilla Firefox Anda.Facebook merupakan salah satu media sosial paling powerful untuk melangsungkan digital marketing. Facebook Multi Tools dapat membantu Anda mengoptimalkan kampanye digital marketing Anda.