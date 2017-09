Belanja Gak Pake Ribet di Lazada Indonesia

Lazada Indonesia merupakan salah satu online shop terbaik yang menawarkan konsep produk lengkap plus kemudahan belanja online pesan langsung antar. Tentunya kesuksesan besar Lazada seperti sekarang ini tidak didapat begitu saja. Ada sejarah perjalanan menakjubkan dan yang tentu saja melibatkan orang-orang di belakang layar Lazada Indonesia.

Mungkin tidak banyak yang mengira, kesuksesan Lazada Indonesia didapat dalam kurun waktu cukup singkat. Hanya satu tahun saja Lazada menjelma menjadi toko online raksasa di Indonesia yang diakui. Jadi sangat wajar bila predikat “The Fastest Growing e-commerce in Indonesia” diberikan kepada Lazada. Adapun perjalanan Lazada Indonesia dijelaskan berikut ini:

Januari 2012.

Perjalanan Lazada dimulai bulan Januari 2012, dimana Rocket Internet yang berpusat di Berlin, Jerman membuka sebuah kantor di kota metropolitan Jakarta. Pada waktu itu, hanya ada 4 pegawai saja yang bekerja di Lazada.

Maret 2012.

Bulan Maret Lazada dilaunching di 5 negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Launching Lazada di Indonesia sendiri diketahui berlangsung tepat pada tanggal 15 Maret 2012. Pada pembukaan perdana baru tersedia 4 kategori utama dengan 4000 produk. Satu pekan setelah peluncurannya, didapat pelanggan pertama yang lalu tampil memberi testimoni dalam sesi interview tentang kepuasan belanja mudah di Lazada.

April 2012.

Hanya berselang 1 bulan setelah launching, Lazada sudah mendapat 1000 pelanggan. Hal ini pastinya karena pelayanan prima yang diberikan beserta kelengkapan produk dan kemudahan pembayaran termasuk COD.

Juni 2012.

Pada bulan Juni produk yang dijual di Lazada semakin beragam. Sehingga Lazada mesti membuka kantor anyar berupa warehouse dan pusat distribusi. Kantor baru tersebut diketahui dapat menampung setiap produk yang disuguhkan di web dan mengatur semua pesanan secara detil seperlu menekan risiko kesalahan pengiriman.

Agustus 2012.



Lazada Indonesia sukses menjadi top 100 web di tanah air. Tentunya semuanya didapat berkat kerja keras seluruh karyawan yang bekerja di Lazada. Pada bulan ini pun Lazada telah menambah personil karyawan menjadi 200 karyawan.

September 2012.

Lazada terus melesat dan pada bulan September telah naik peringkat menjadi top 70 web di Indonsia. Lazada berkembang pesat yang mana dibarengi pula dengan antusias masyarakat untuk belanja mudah secara online. Melirik kesuksesan besar yang didapat Lazada dalam waktu singkat pada akhirnya membuat JP Morgan Asset Management akhirnya bersedia untuk berinvestasi di jaringan Lazada Asia Tenggara. Maximilian Bittner selaku CEO Lazada Regional Asia Tenggara mengaku merasa terhormat untuk menyambut JP. Morgan bergabung menjadi investor.

Oktober 2012.

Menyadari perkembangan trend di tanah air, tepat pada tanggal 8 Oktober 2012 Lazada Indonesia dengan campaign hastag #Bringmeto1D menjadi trending topic di jejaring Twitter. Dalam hal ini Lazada memang bekerjasama dengan SonyMusic spesial untuk mengirim beberapa pelanggan Lazada agar dapat meet and greet One Direction yang waktu itu juga tengah naik daun. Sorak gembira masih terdengar pada penghujung Oktober tepatnya pada tanggal 24 Oktober Tim Marketing sosial media Lazada mendapat 100.000 likes di akun Facebook page Lazada.

November 2012.



Lazada mendapat suntikan dana segar kembali dari investor asal Swedia, Kinnevik yang menanam investasi sampai USD 40 juta.

Desember 2012.



Posisi Lazada terus naik menjadi top 60 web di Indonesia dengan jumlah like Facebook page yang telah tembus 220.000. Keberhasilan ini berbuah pada suntikan investasi lagi dari perusahaan modal usaha terbesar Summit Partners senilai USD 26 juta. Memeriahkan tanggal cantik 12/12/12 Lazada menghadirkan bermacam produk dengan diskon besar. Campaign ini sukses dengan penjualan yang meroket. Mengetahui User Interface yang begitu penting artinya, sehingga pada 31 Desember Lazada meluncurkan web interface teranyar yang lebih user friendly. Bukan hanya tampilan, namun kategori produk juga lebih beragam yakni 13 kategori dengan 25.000 produk.