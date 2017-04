Mengapa Umat Islam Harus Menegakkan Syariat

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

Menegakkan Syariat adalah Bentuk ketaatan kita kepada Allah

Berhukum dengan hukum Allah merupakan bentuk realisasi pengakuan bahwa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam adalah nabi dan rasul-Nya. Karena itu imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata,“Adapun ridha dengan nabi-Nya sebagai Rasul mencakup sikap tunduk sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW dan menyerahkan diri secara mutlak kepada Rasululllah sallallahu ‘alaihi wasallam, sehingga ia tidak menerima petunjuk kecuali yang bersumber ajaran Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam, tidak berhukum (meminta putusan perkara) kecuali kepada beliau sallallahu ‘alaihi wasallam, tidak menjadikan selain beliau sebagai hakim (pemberi keputusan atas segala persoalan), tidak ridha dengan hukum selain hukum beliau,..”Bahkan berhukum dengan hukum Allah merupakan makna syahadat ‘Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan (rasul) Allah SWT’ itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh syaikh Muhammad bin Abdul Wahab:“Makna syahadat ‘Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan (rasul) Allah SWT’ adalah mentaati perintah beliau SAW, membenarkan berita wahyu yang beliau sampaikan, menjauhi apa yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang beliau syariatkan.”Oleh karena ini pula syaikh Muhammad bin Ibrahim menegaskan bahwa memberlakukan syariat Allah SWT sebagai satu-satunya undang-undang adalah makna dari syahadat ‘aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah’. Beliau berkata:“Menjadikan Rasul sebagai satu-satunya hakim (pemutus perkara) tanpa selain beliau adalah ‘saudara kandung’ dari beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Karena kandungan dua kalimat syahadat adalah hendaklah Allah semata yang diibadahi tanpa sekutu dan hendaklah Rasulullah semata yang diikuti dan hukum beliau saja yang dibelakukan. Tidaklah pedang-pedang jihad dihunus kecuali karena hal ini dan untuk menegakkan hal ini, baik dengan melaksanakan perintah beliau SAW, meninggalkan larangan beliau SAW, maupun menjadikan beliau sebagai hakim (pemberi keputusan) saat terjadi perselisihan.”Merealisasikan ketaatan ini; memurnikan hak menetapkan hukum, menghalalkan, dan mengharamkan untuk Allah semata, serta tunduk kepada syariat adalah hakikat Islam itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh syaikhul Islam Ibnu Taimiyah:“Islam mencakup sikap menyerahkan diri kepada Allah semata. Maka barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah dan juga kepada selain-Nya maka ia telah musyrik. Dan barang siapa tidak menyerahkan dirinya kepada Allah berarti telah menyombongkan dirinya (menolak) untuk beribadah kepada Allah. Orang yang musyrik dan orang menyombongkan dirinya dari beribadah kepada Allah adalah orang yang kafir. Adapun sikap menyerahkan diri kepada Allah semata mencakup sikap beribadah kepada Allah semata dan mentaati Allah semata.”