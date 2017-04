Kisah Pelaku Kejahatan yang Balik Arah Bantu Polisi

Sederet pelaku kejahatan mengaku tobat. Mereka bahkan bersedia direkrut polisi untuk menumpas kejahatan, seperti Haikal, Ali Imron, Frank Lucas dan Frank Abagnale





Terhangat, penangkapan SH (19) alias Haikal terkait kasus pembobolan situs penjualan tiket.com. Hacker lulusan SMP ini telah menjebol 4.600 situs online. Polri berniat menggandeng Haikal menjadi tim siber dan partner Polri. Perekrutan itu akan dilakukan setelah proses pidana yang menjerat Haikal selesai. “Iya, biar jadi lurus dan bermanfaat bagi bangsa,” ujar Kanit III Subdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, AKBP Idam Wasiadi kepada detik.com Jumat (7/4/2017).





Sebelum Haikal, ada Ali Imron yang dibon Mabes Polri. Ali Imron merupakan adik kandung teroris terpidana mati Amrozi dan Muklas. Pada 18 September 2003, dia hanya divonis pidana penjara seumur hidup atas keterlibatannya dalam pengeboman di Legian, Kuta Bali pada 2002 silam.



Bom Bali I yang meledak di Paddys Cafe dan Sari Club menewaskan 202 orang.

Lucas kemudian berbalik arah menjadi informan polisi, menyebutkan puluhan kaki tangan mafia dan polisi korup di New York sebagai ganti 15 tahun penjara. Kisah hidupnya juga ditayangkan menjadi film berjudul ‘American Gangster’.

Dia sempat lolos dari pemeriksaan di setiap negara bagian AS dan 26 negara. Sekarang dia bekerja sebagai guru akademi di FBI dan membangun agensinya sendiri, mendidik korporasi dan institusi finansial dan organisasi pemerintah bagaimana cara mendeteksi dan menangani penipuan. Kisah hidupnya menjadi inspirasi film ‘Cathc Me If You Can’.





